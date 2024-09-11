RostovGazeta представила рейтинг самых богатых жителей Ростовской области

В ТОП-3 самых богатых жителей Ростовской области вошли бизнесмены, которые занимаются агропромышленной сферой, выпуском брендовой одежды и производством колбасы, сообщила rostovgazeta.ru.

Лидирует в рейтинге Вадим Иванович Викулов. В прошлом году он также занял первое место в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области. Он является собственником одного из крупнейших агрохолдингов России «Астон». Чистая прибыль предпринимателя по итогам года — 19 млрд руб.

Второе место в рейтинге занял Владимир Владимирович Мельников, чистая прибыль которого за год составила более 7 млрд руб. Он основал компанию по производству и продаже одежды «Глория Джинс», которая с каждым годом приносит все больше прибыли. Лицом бренда стала супермодель Ирина Шейк.

Третье место заняла Киряки Георгиевна Саввиди. Чистая прибыль — более 11 млрд руб. Многие проекты предприниматель реализовывает совместно с супругом Иваном. Они руководят процессом изготовления мясной продукции, выпуском пластиковых оболочек и производством минеральной воды.

Ранее нумеролог Щербань назвала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» даты, в которые рождаются миллионеры.