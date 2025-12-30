«Наш прогноз положительный»: эксперт спрогнозировал развитие рынка недвижимости в 2026 году

Директор по продажам компании «Этажи» Дмитрий Богатырев высказал мнение, что видимое сокращение предложения на рынке связано не с его упадком, а с ускорением оборота, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт рассказал, что на рынке вторичного жилья наблюдались периоды спада активности. По его оценке, покупатели предпочитали выжидательную тактику из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки и общей экономической неопределенности. Ситуация начала меняться с формированием устойчивой тенденции к снижению ставок, что привело к оживлению рынка. Во втором полугодии, по его словам, фиксируется устойчивый положительный рост от месяца к месяцу.

«Наш прогноз положительный. Позитивная динамика наблюдается уже несколько месяцев и, вероятнее всего, продолжится в течение всего 2026 года. Снижение ключевой ставки ЦБ будет стимулировать спрос на вторичное жилье», — считает эксперт.

Эксперт также пояснил, что квартиры стали продаваться быстрее, из-за чего в каждый конкретный момент их доступное количество снижается. Если раньше лоты могли находиться в экспозиции достаточно долго, то сейчас качественные предложения уходят с рынка в сжатые сроки.

«Корректировка программ по новостройкам приведет к тому, что часть спроса перейдет на так называемый новый жилой фонд — недавно сданные квартиры, которые уже относятся к вторичной недвижимости. В целом рынок вторички ожидает рост, причем довольно заметный», — прогнозирует Богатырев.

Дорогое жилье приобретают в районах с соответствующим предложением, а бюджетные варианты находят своих покупателей в локациях с доступным жилищным фондом. По мнению эксперта, явного перекоса между районами не наблюдается.

