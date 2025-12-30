В Москве утвердили концепцию самого высокого жилого комплекса в Европе

Фото: [ Дети из Курской области побывали на самой высокой в мире фабрике мороженого/Медиасток.рф ]

В Москве утвердили проект самого высокого жилого комплекса Европы, состоящего из двух башен на общем стилобате. Комплекс будет возведен рядом с деловым районом «Москва-Сити», поведала в беседе с РИА Новости пресс-служба компании «Страна Девелопмент», занимающейся реализацией этого масштабного проекта.

Компания сообщила, что высота самой высокой башни составит 384 метра. Строительство будет вестись в Пресненском районе на территории будущего «Сити-2» в 2-м Красногвардейском проезде. Два современных небоскреба будут насчитывать от 83 до 96 этажей, а также пять подземных уровней.

Общая площадь проекта превысит 280 тысяч квадратных метров, как сообщили в «Страна Девелопмент».

В апреле 2024 года компания «Страна-Девелопмент» одержала победу в торгах на право приобретения земельного участка, расположенного во 2-м Красногвардейском проезде, в микрорайоне Камушки, неподалеку от «Москва-Сити». Этот участок является частью масштабного проекта «Сити-2», предусматривающего возведение около 2 миллионов квадратных метров недвижимости на территории микрорайона.

В компании сообщили, что в будущий жилой кластер войдут бизнес-центр, культурные и развлекательные объекты, коммерческая инфраструктура, а также подземный паркинг на сотни машиномест.