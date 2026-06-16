Тунис поменял главного тренера после разгрома в первом матче ЧМ

Федерация футбола Туниса объявила о назначении главным тренером сборной Эрве Ренара. Французский специалист сменит отправленного в отставку своего соотечественника Сабри Лямуши.

В первом туре чемпионата мира сборная Туниса разгромно проиграла команде Швеции — 1:5, после чего главный тренер немедленно был отправлен в отставку. Лямуши продержался на своем посту всего пять месяцев, он был назначен в январе 2026 года.

57-летний Эрве Ренан за свою карьеру возглавлял сборные Замбии, Анголы, Алжира, Кот-д`Ивуара, Марокко, Саудовской Аравии, а также работал в «Сошо» и «Лилле».

Сборной Туниса осталось сыграть на групповом этапе чемпионата мира с Японией и Нидерландами.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как завершились матчи игрового дня 15 июня на чемпионате мира.