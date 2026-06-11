Репелленты — на одежду, а не на кожу: педиатр Шабаршова назвала лучшие средства от комаров для детей

Комары атакуют, а родители в панике мажут детей спреями. Педиатр Алена Шабаршова предупредила: наносить аэрозоли и репелленты прямо на кожу ребенка опасно — может развиться аллергия. Самые надежные средства — москитные сетки и закрытая одежда. А если уж использовать химию, то только на ткань, а не на тело. Ультрафиолетовые ловушки, по словам врача, против комаров бесполезны. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-педиатр и гастроэнтеролог Алена Шабаршова объяснила, как правильно защищать детей от комариных укусов. Самый безопасный и эффективный метод — физические барьеры: москитные сетки на окнах, пологи над кроватками и одежда с длинными рукавами. Они не вызывают аллергии и работают безотказно.

Если же ребенок проводит время на улице, можно использовать репелленты. Но важно помнить: спреи и аэрозоли наносятся исключительно на одежду, а не на кожу. Детская кожа тоньше и чувствительнее, химические вещества легко всасываются и могут спровоцировать дерматит, сыпь или даже отравление.

Шабаршова подчеркнула, что эффективность ультрафиолетовых ламп-ловушек против комаров не доказана. Они привлекают мотыльков и других насекомых, но не кровососов. Действительно работают только ловушки, которые имитируют присутствие человека: выделяют углекислый газ, тепло или специальные аттрактанты. Но они дороги и предназначены для больших открытых пространств.

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