Лондон объявил о поставках обогащенного урана для украинских АЭС на 280 миллионов долларов. На первый взгляд — забота об энергобезопасности. Но политолог Марат Баширов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» увидел в этой сделке скрытую угрозу. По его словам, обогащенный уран при наличии центрифуг может стать оружием. И Киев, по мнению эксперта, способен этим воспользоваться.

Великобритания поставит Украине обогащенный уран для АЭС. Сумма контракта — 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов). Поставщик — британская компания Urenco. Формально — гражданское топливо для украинских атомных электростанций. Но Марат Баширов обратил внимание на геополитический контекст.

Битва за рынок: американцы не пустят англичан

«Эта история ложится в конкурентную борьбу между Соединенными Штатами и европейской экономикой, в частности британской. Американцы не пустят туда англичан», — пояснил политолог.

Речь идет о том, что уран на украинский рынок поставляет американская Westinghouse. Британская Urenco пытается войти в этот сегмент. Конфликт интересов между Вашингтоном и Лондоном — одна из подоплек сделки.

Главная угроза: мирный уран может стать боевым

Но настоящая опасность, по словам Баширова, в другом.

«Обогащенный уран, который поставляется якобы для мирных атомных станций, при наличии центрифуг может быть обогащен до боевого урана — для создания ядерной бомбы», — предупредил эксперт.

Он провел параллель с Ираном, где мирную ядерную программу неоднократно подозревали в военных целях.

«Британцы под этим соусом могут поставить обогащенный уран для военных целей, а скажут, что обогатили где-то на Украине. В наших условиях, когда все врут и никто ничего не проверяет, это реальная угроза», — резюмировал политолог.

Как отреагирует Москва

«Сначала будет включаться дипломатическое направление — мы будем это озвучивать и предупреждать, потому что это нарушение международных законов о нераспространении ядерного оружия. Если это не сработает, тогда могут применяться уже военные методы», — считает эксперт.

Лондон, Париж и Берлин выступили с единым заявлением: Европа должна играть значимую роль в любом будущем урегулировании. Условия жесткие — переговоры на основе текущей линии соприкосновения, гарантии безопасности для Киева с возможным размещением иностранного контингента.