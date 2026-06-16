В Ленинском началось строительство второго детского сада в ЖК «Горки Парк»

В Ленинском округе группа «Самолет» приступила к строительству второго детского сада в составе жилого комплекса «Горки Парк», дошкольная образовательная организация расположится в восточной части застройки и вместит 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет, трудоустроиться там смогут 88 человек. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут земляные работы, социальный объект введут в эксплуатацию во II квартале 2028 года. Его площадь составит 4,2 тыс. кв. м. Внутри обустроят отдельный блок помещений со спальней, раздевалкой, буфетной и санузлами, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла. У входа в детский сад расположится колясочная, на прилегающей территории оборудуют две общие спортивные площадки с натуральным газоном и покрытием из резиновой крошки, а также игровые площадки с навесом и оборудованием из натуральных материалов.

На территории комплекса предусмотрены закрытые дворы с детскими площадками и уличными тренажерами, на первых этажах жилых корпусов размещены объекты коммерческой инфраструктуры, включая магазины, кафе и аптеки. Для жителей уже работает детский сад на 350 мест.

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