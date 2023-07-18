Насиловал падчерицу: в Ставрополье мать подростка-инвалида обратилась к правоохранителям

В Ставрополье мама 13-летней девочки обратилась к правоохранительным органам с заявлением об изнасиловании ее дочери. Подозреваемый – сожитель женщины, который на протяжении полутора лет принуждал подростка к интимной связи.

Инцидент произошел в Зеленокумске, сообщает newstracker.ru. В семье жили мать и ее умственно отсталая дочь, а также 36-летний сожитель женщины. 40-летняя мать ребенка утверждает, что мужчина неоднократно принуждал подростка к интиму. Предположительно, это длилось с февраля 2022 года по текущий момент. Такой информацией с изданием поделился источник в правоохранительных органах Ставрополья.

На данный момент подозреваемый еще не задержан. Не определена мера пресечения, но расследование началось. Следователи изъяли из дома потерпевшей одежду, постельное белье для доказательства или опровержения слов матери подростка.

Если вина мужчины будет доказана, то согласно законодательству РФ он будет нести серьезное наказание, ведь девочка не достигла даже 14-летнего возраста. Вероятно, то, что мужчина оставался так долго безнаказанным, связано с диагнозом подростка.