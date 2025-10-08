Наследство от мужа: у россиянки изъяли 15 патронов и четыре емкости с порохом

В Кузбасса прошел рейд по выявлению оружия, которое хранилось у жителей региона без оформления необходимого разрешения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, рейд длился три дня. У жителей региона сотрудники правоохранительных органов изъяли 20 единиц незаконно хранившегося оружия и около 12 килограммов пороха. В частности, обыск провели у жительницы деревни под Юргой. Правоохранители обнаружили 15 патронов 16-го калибра и четыре емкости с порохом. Женщина рассказала, что патроны достались ей в наследство от умершего супруга.

«Однако сообщать правоохранителям о боеприпасах, хранящихся у нее без соответствующих документов, она не стала», — сообщает ведомство.

По информации ведомства, в доме у 36-летнего жителя села Беловского муниципального округа изъяли обрез ружья марки ИЖ-18, пневматическую винтовку и спусковой механизм с признаками переделки. Мужчина не оформлял разрешение на хранение и ношение оружия.

По данным ведомства, каждое нарушение официально запротоколировано. По итогам рейдов возбуждены шесть уголовных дел. Задержаны три гражданина, которые находились в федеральном розыске по причине совершенных ранее преступлений.

