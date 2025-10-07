В Москве задержан стрелок, угрожавший людям у АЗС в Ингушетии

В столице сотрудники полиции из Ингушетии задержали мужчину, устроившего стрельбу возле автозаправочной станции недалеко от села Яндаре. Об этом проинформировали в «МВД Медиа».

В официальном сообщении ведомства было сказано, что в интернете правоохранители обнаружили видеозапись, на которой запечатлена группа мужчин, демонстрирующих опасное вождение на автомобилях. Один из участников группы произвел выстрелы в воздух вблизи АЗС.

Подчеркивается, что четверо человек были привлечены к административной ответственности, при этом трое из них подверглись аресту. В публикации отмечается, что еще один фигурант, 24-летний выходец из Нового Уренгоя, проживающий в Москве, был задержан московскими полицейскими и доставлен в Магас. В отношении него начато уголовное производство по второй части статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сообщается, что ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В процессе обыска у него были обнаружены и конфискованы семнадцать единиц деактивированного оружия, производящего светозвуковой эффект, а также 590 патронов к нему.

Ранее сообщалось, что в Дагестане раскрытие нелегальной майнинг-фермы привело к перестрелке.