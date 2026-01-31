Насмерть сбивший школьниц водитель пытался оспорить арест: что решил суд?

Представитель пресс-службы Екатеринбургского гарнизонного военного суда сообщил информагентству РИА Новости, что мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшего гибель несовершеннолетних, предпринял попытку обжаловать постановление о своем взятии под стражу.

По данным источника, происшествие случилось 27 октября 2025 года в городе Ревда на территории Свердловской области. Водитель 1978 года рождения потерял контроль над своим автомобилем, в результате чего произошло столкновение с тремя учащимися средней школы, после чего машина врезалась в здание магазина.

Несовершеннолетние находились на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора для пешеходов. Две из трех девочек скончались на месте аварии в результате полученных повреждений, несовместимых с жизнью. Установлено, что за рулем автомобиля марки «Lada» на момент столкновения находился человек с признаками алкогольного опьянения.

По данным издания, Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал фигуранта. По завершению срока суд принял решение продлить арест до 28 февраля. Водитель Михаил Слободян пытался оспорить арест.

«Судом выносились постановления об избрании меры пресечения и о продлении, оба постановления были обжалованы», – сказала собеседница агентства.

Собеседница РИА Новости добавила, что судебное решение о заключении под стражу водителя сохраняет свою силу. Что касается вопроса о продлении этого срока, то, по ее информации, соответствующие документы пока не поступили обратно из апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что в Ногинске направили в суд дело о ДТП, в котором погибли мальчик и его бабушка.