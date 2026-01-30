В Ногинске направили в суд дело о ДТП, в котором погибли мальчик и его бабушка

Ногинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли девятилетний ребенок и его бабушка, а также пострадала мать мальчика, обвинительное заключение утвердили в отношении 25-летнего жителя Ульяновской области — его обвиняют по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 23 мая 2025 года обвиняемый, лишенный права управления транспортным средством, находился за рулем микроавтобуса «Мерседес Спринтер 2». Он передвигался по автодороге М-12 «Восток» Москва — Казань в Богородском округе, превысил скоростной режим, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на аварийной сигнализации в среднем ряду автомобилем «Лада Ларгус». Последний продолжил аварийное движение и столкнулся с автомобилем «Ауди А6».

В результате два пассажира автомобиля «Ауди» — мальчик и его бабушка скончались от полученных. Матери ребенка был причинен тяжкий вред здоровью. В ведомстве добавили, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

