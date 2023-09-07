Наставник монастыря и ИТ-специалист: СБУ вычисляют украинцев, которые поддерживают РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг, 7 сентября, проинформировала в интернет-мессенджере о действиях, которые были предприняты по отношению к жителям Украины, которые поддерживают российский режим.

Так, СБУ рассекретили трех агитаторов: жителя Киева, который призывал к миру и отказу от службы в ВСУ, ІТ-специалиста из Запорожья, который хотел поднять флаг РФ, и настоятеля храма канонической Украинской православной церкви из Закарпатской области, который оскорблял другие веры.

«Служба безопасности заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников рашизма, которые действовали в Киеве, в Запорожской и Закарпатской областях», - сообщили в СБУ

Каждому из задержанных граждан РФ грозит уголовная ответственность. Суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В настоящее время продолжается расследование. Обвиняемые оправдывали действия России на территории Украины, распространяли фейки в социальных сетях о ситуации в зоне СВО и дискредитировали военных ВСУ.

Житель Киева отправлял иностранным дипломатам неправдивую информацию о действиях военных СВО с целью дискредитации правительства. Также он призывал мужчин избегать мобилизации и выезжать из Украины.

«Такими действиями злоумышленник пытался испортить имидж нашего государства перед международными партнерами», - отметили в СБУ

В Закарпатской области был задержан настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ. Утверждается, что он оскорблял в интернет-пространстве верующих других конфессий.

Украинское издание «Украинская правда» предполагает, что речь идет о Виталии Хромее, пишет агентство «РИА Новости». Настоятель является кумом жены политика Виктора Медведчука, который всегда славился пророссийскими взглядами.

Специалист ИТ-сферы из Запорожья призывал жителей области поднять государственный флаг РФ над островом Хортыця.