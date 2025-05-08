«Национализм и беспредел»: соратник Кадырова призвал разобраться в нападении на выходцев из Ингушетии

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале призвал сотрудников правоохранительных органов разобраться в нападении на выходцев из Республики Ингушетии, которое произошло во Владимировской области.

По информации Делимханова, выходцы из Ингушетии возвращались домой после работы. Нападение на них совершила группа лиц, которые взяли с собой дубинки, кастеты и ножи. Автор поста уверен, что нападение было целенаправленным. Как утверждают очевидцы, злоумышленники выкрикивали националистические лозунги. Инцидент попал на видео.

«Происходящее на видео чистой воды национализм и беспредел, в отношении которого необходимо провести тщательную проверку и наказать зачинщиков», — сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Адам Делимханов проинформировал, что некоторые выходцы из Ингушетии получили травмы. Депутат напомнил, что военнослужащие РФ борются с нацизмом в зоне СВО. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов должны особенно тщательно следить за подобными инцидентами внутри многонационального и миролюбивого государства. Депутат ГД настаивает на объективном расследовании в рамках законов РФ.

Ранее сообщалось, что мигрантов отправили в колонию за покушение на жизнь новоуренгойца.