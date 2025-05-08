Мигрантов отправили в колонию за покушение на жизнь новоуренгойца

Двум гражданам Азербайджана назначили по 11 лет колонии за покушение на убийство новоуренгойца. Преступление произошло в июне 2024 года, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Согласно материалам дела, один из осужденных сначала наехал на потерпевшего, а когда тот выжил, попытался повторить наезд. Второй подсудимый в этот момент нанес мужчине ножевое ранение в живот.

«Благодаря своевременной медицинской помощи и сопротивлению жертвы жизнь удалось спасти», — сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Дело рассматривалось судом с участием присяжных, которые единогласно признали подсудимых виновными. Они проведут по 11 лет в колонии строгого режима. Адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в регионе.

Ранее сообщалось, что иностранца задержали за попытку поджога собора в Барнауле.