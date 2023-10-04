«Национальная катастрофа»: БАДы по назначению врача - лобби производителей или панацея

Ассортимент БАДов в аптеках широкий: для поддержания иммунной системы, для сброса веса, для лучшего сна и прочее. Скоро медики могут получить полномочия назначать БАДы в качестве лечения или профилактики. Эксперты сомневаются в правильности таких действий, сообщает newizv.ru .

Источник в правительстве рассказал изданию «НИ», что в следующем году лекарства существенно подорожают. Эту нишу производители решили заполнить более доступными и дешевыми БАДАми.

Эксперт Александр Саверский рассказал, что БАД – это пищевая добавка, не более. Такого мнения придерживаются многие участники фармацевтического рынка. БАДы выполняют роль витаминов и полезных минеральных веществ. Ученые не доказали положительного влияния на организм. Иногда люди после употребления БАДов попадают в реанимацию.

Издание напоминает недавний случай. Житель Санкт-Петербурга вызвал скорую помощь после того, как ему стало плохо. Выяснилось, что пил БАДы, чтобы лучше спать. Потом препарат перестал помогать. Мужчина увеличил дозу. В итоге – отравление мухомором, частицы которого входили в состав препарата.

«Демарш с выпиской врачами рецептов на БАДы — это усиление маркетинга производителей биодобавок. Хотя известны случаи, когда в самой компании — производителе эти препараты тестировали, и эффект от них был отрицательный. Но никто ничего не запрещает. Это лобби, у Минздрава же нет четкой позиции. Надо уметь говорить «нет», но не всегда это выгодно», — считает руководитель Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Эксперт Павел Воробьев уверен, что БАДы созданы производителями исключительно для заработка компаний. Потребителей вводят в заблуждение, когда заявляют о положительном эффекте для организма.

«БАДы — это национальная катастрофа, — считает доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. — БАД может содержать любые вещества, в том числе и смертельно опасные. Есть примеры, когда после их приема погибали люди. Например, на одном из БАДов было написано, что содержащиеся в нем вещества повышают потенцию. После нескольких трагических инцидентов выяснилось, что в оболочке этого БАДа — Виагра, которая, как известно, может приводить и к инсульту. Продвигая БАДы через врачей, их производители просто хотят больше заработать.

Эксперт Павел Воробьев уверен, что некоторые аптеки принимают участие в коррупционном сговоре. Человек приходит за лекарством, а ему дают БАД. От каждой продажи фармацевт имеет свой процент.