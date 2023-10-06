Нацизм, осквернение памяти СССР и религиозных мест: РФ и Узбекистан заключили соглашение

На сайте Кремля опубликовано обоюдное заявление российской и узбекистанской сторон о желании противостоять фальсификации истории и искажения информации о Второй мировой войне, о непризнании нацизма и неприятии осквернения религиозных символов.

Стороны готовы совместно выступать на различных международных конференциях и отстаивать позицию, принятую в СССР относительно того, кто одержал победу в ходе Второй мировой войны.

Стороны выступают против нацизма и расизма:

«Стороны подчеркивают приверженность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом, другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»

Стороны не поддерживают осквернение религиозных объектов, книг, мест захоронений. Значения не имеет, на территории какой страны происходят противоправные и аморальные действия.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных вопросов: развитие совместной торговли, политические соглашения, обеспечение безопасности.