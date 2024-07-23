Научная детская площадка появится в Кузбассе в 2024 году

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса рассказала о нововведениях. Дети по-прежнему будут играть и веселиться на детской площадке, однако параллельно они будут расширять свой кругозор. На территориях игровых зон разместят QR-коды. Их смогут активизировать дети или их родители. В игровой форме ребята узнают о достижениях в разных сферах науки, в частности, в физике и химии, астрономии и экологии.

В доступной форме ребятам расскажут о том, как появляется электричество, как устроена солнечная система или каких параметров достигает скорость звука. В городах региона появится своеобразный интерактивный музей, расположенный под открытым небом со свободным доступом к информации.

В 2025 году в Кемерове откроют уникальную детскую площадку, на которой установят такие объекты:

игровой комплекс «Умник»;

электролабиринт;

акустический интерактивный элемент «Слушай город»;

маяк с вращающейся рукояткой;

качели с подвесами;

кинематограф.

Проект направлен на то, чтобы мотивировать ребят с раннего возраста учиться, интересоваться научными открытиями, на практике в безопасной обстановке изучать свойства физических и химических законов. Одновременно дети будут проводить много времени на свежем возрасте, выбирая также подвижные игры.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге силовики штурмовали бордель, расположенный у детской площадки.