Научная детская площадка появится в Кузбассе в 2024 году
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В Кузбассе в рамках реализации проекта «Жилье и городская среда» появятся научные детские площадки, сообщает sibdepo.ru.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса рассказала о нововведениях. Дети по-прежнему будут играть и веселиться на детской площадке, однако параллельно они будут расширять свой кругозор. На территориях игровых зон разместят QR-коды. Их смогут активизировать дети или их родители. В игровой форме ребята узнают о достижениях в разных сферах науки, в частности, в физике и химии, астрономии и экологии.
В доступной форме ребятам расскажут о том, как появляется электричество, как устроена солнечная система или каких параметров достигает скорость звука. В городах региона появится своеобразный интерактивный музей, расположенный под открытым небом со свободным доступом к информации.
В 2025 году в Кемерове откроют уникальную детскую площадку, на которой установят такие объекты:
- игровой комплекс «Умник»;
- электролабиринт;
- акустический интерактивный элемент «Слушай город»;
- маяк с вращающейся рукояткой;
- качели с подвесами;
- кинематограф.
Проект направлен на то, чтобы мотивировать ребят с раннего возраста учиться, интересоваться научными открытиями, на практике в безопасной обстановке изучать свойства физических и химических законов. Одновременно дети будут проводить много времени на свежем возрасте, выбирая также подвижные игры.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге силовики штурмовали бордель, расположенный у детской площадки.