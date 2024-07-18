В Екатеринбурге силовики штурмовали бордель у детской площадки

Полицейские и активисты накрыли бордель Imperia в уральской столице, окна которой выходили на детскую игровую площадку. Силовикам пришлось прорываться с боем и ломать двери, пишет URA.RU.

Заведение для извращенцев работало на Радищева, 31. Активисты и член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев присутствовали при облаве. По словам последнего, к месту подъехали спортсмены в масках. Они вступили в конфликт с полицией, стали обсуждать происходящее на повышенных тонах.

В то же время силовики взламывали дверь борделя. Пока они это делали, смогли сбежать несколько очаровательных сотрудниц. Личные вещи и документы они при этом забыли.

В самом борделе есть видеонаблюдение, кухня, дорогой алкоголь, бар и места для оказания интимных услуг, включая сауну и джакузи. Задержанных сотрудников доставили в №5. В УМВД России по Екатеринбургу. Собственника организации устанавливают.

Ранее сообщалось, что около 40 проституток задержаны после облавы на работавший под видом клуба бордель в столице.