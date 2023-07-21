«Назад в 90-ые»: В Башкирии драка возле клуба закончилась серьезными «разборками»

После драки возле сельского клуба семеро мужчин решили восстановить справедливость и похищали людей, чтобы отомстить за избиения, сообщает mkset.ru . Заведено уголовное дело, детали которого рассмотрят в Кумертауском межрайонном суде.

Семеро мужчин были вооружены травматическим оружием. Возраст нападавших начинается с 22 лет и заканчивается 32. Они искали тех мужчин, которые ранее нанесли им телесные повреждения в ходе драки возле сельского клуба. Чтобы определить месторасположение обидчиков, преступники сначала выкрали первого встретившегося прохожего, который проживает в этом же селе. Ему выстрелили в ногу и, угрожая, заставили показать, где живет их обидчик.

Скрыв лица и угрожая травматическим оружием, мужчины ворвались в дом своего обидчика и силой поместили в автомобиль. Направились в сторону заброшенных зданий и пустырей. Вовремя среагировали родители того, на кого было совершено нападение. Они обратились в правоохранительные органы. Всех семерых мужчин задержали. Они частично признают вину.