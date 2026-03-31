Назад в 90-ые: в Междуреченске трое злоумышленников держали в страхе местных жителей

Трое жителей Кузбасса на протяжении длительного времени нарушали законодательство: «выбивали» долги угрозами расправы, угнали автомобиль такси, принуждали людей занимать большие суммы денег. Потерпевшие боялись обратиться в полицию. Подробнее рассказала пресс-служба полиции региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, незаконные действия совершали трое местных жителей Междуреченска. Следствие предполагает, что они вынуждали людей брать в долг большую сумму денег. Так, 22-летний молодой человек отдал им 40 тыс. руб. Однако злоумышленники требовали больше средств. Потерпевший был вынужден занять у родственников более 780 тыс. руб.

По данным издания, трое подозреваемых угрожали водителю такси предметом, похожим на оружие. Мужчина освободил салон машины и передал транспортное средство нападавшим. Установлено, что граждане также под угрозой расправы принуждали местных жителей отдавать долги.

«В декабре 2023 года обвиняемые под угрозой физической расправы потребовали от 31-летнего местного жителя передать ему 150 тыс. руб. за то, что тот в разговоре якобы упомянул лиц, близких к криминалу», — говорит полиция.

По информации издания, трое граждан находятся под стражей. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Максимальный срок наказания может составить 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мариинске начальница отдела фиктивно трудоустроила брата и сожителя.