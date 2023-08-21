«Назад в 90-ые»: В Волгограде проходит громкий судебный процесс

Между молодыми людьми началась драка, в которой одновременно принимало участие большое количество людей. Конфликт произошел между двумя участниками, но выяснять отношения пришли друзья. Даниил Поташкин также получил травмы: сотрясение и рваная губа. Юрий Загорулько запомнил, что получил удар в челюсть именно от Даниила, поэтому подал заявление. Остальных участников не привлекли.

У каждого участника судебного процесса в семье есть родственники, у которых проблемы с законом. Они не раз привлекались и имеют в обществе криминальную репутацию.

Волгоградский психолог, кандидат психологических наук Дина Зиновьева оценила ситуацию. Эксперт считает, что младшее поколение подражает старшему, поэтому специально принимает участие в различных «разборках».

«Если дети близки к родителям, особенно сыновья, а чаще всего именно отцы занимаются криминальными делами, то по моим реальным наблюдениям действительно часто формируется такая модель поведения — брутальная, криминальные замашки и вообще восприятия такого полулегального образа жизни, как естественного. Такая модель поведения усваивается полубессознательно и другого образа жизни, другой модели самореализации человек может и не знать», - рассказала психолог Дина Зиновьева

Разбирательства в суде уже проходят. Очередное заседание запланировано на 30 августа.