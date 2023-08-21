«Назад в 90-ые»: В Волгограде проходит громкий судебный процесс
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Сын авторитетного спортсмена Владимира Поташкина Даниил избил 21-летнего юношу. Известный в местном криминальном мире Артем Брудный выступает свидетелем потерпевшего. Теперь проходит громкое судебное разбирательство по данному делу, сообщает novostivolgograda.ru.
Между молодыми людьми началась драка, в которой одновременно принимало участие большое количество людей. Конфликт произошел между двумя участниками, но выяснять отношения пришли друзья. Даниил Поташкин также получил травмы: сотрясение и рваная губа. Юрий Загорулько запомнил, что получил удар в челюсть именно от Даниила, поэтому подал заявление. Остальных участников не привлекли.
У каждого участника судебного процесса в семье есть родственники, у которых проблемы с законом. Они не раз привлекались и имеют в обществе криминальную репутацию.
Волгоградский психолог, кандидат психологических наук Дина Зиновьева оценила ситуацию. Эксперт считает, что младшее поколение подражает старшему, поэтому специально принимает участие в различных «разборках».
«Если дети близки к родителям, особенно сыновья, а чаще всего именно отцы занимаются криминальными делами, то по моим реальным наблюдениям действительно часто формируется такая модель поведения — брутальная, криминальные замашки и вообще восприятия такого полулегального образа жизни, как естественного. Такая модель поведения усваивается полубессознательно и другого образа жизни, другой модели самореализации человек может и не знать», - рассказала психолог Дина Зиновьева
Разбирательства в суде уже проходят. Очередное заседание запланировано на 30 августа.