TNI: Россия создает ракету, способную лишить США преимущества в космосе

Проект многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может стать важным шагом к укреплению позиций России в космической сфере. Об этом пишет издание The National Interest.

Автор статьи сетует, что проект «Амур-СПГ» поможет представить Россию как сильного конкурента на международной арене в сфере космических технологий, поскольку ракета будет использоваться повторно.

«И Китай, и Россия стремились к тому, чтобы догнать американское преимущество в области многоразовых ракет. Россия считает, что, по крайней мере, частично достигла этой непростой цели», — пишет автор материала.

Разработка ракеты ведется силами государственной корпорации «Роскосмос» и Ракетно-космического центра «Прогресс» с применением инновационных методов и материалов. В частности, используются композитные материалы, технологии 3D-печати и принципы бионического дизайна. Это должно обеспечить снижение веса ракеты при сохранении прочности конструкции.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместит российский комплекс «Орешник» на своей территории до конца 2025 года.