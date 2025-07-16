Киев гадает, Украина получит обещанные Трампом 17 Patriot или это была метафора

Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, открыто заявил британским журналистам: в Киеве не могут понять, что именно имел в виду Дональд Трамп, когда говорил о скором прибытии 17 систем Patriot на Украину.

Напомним, в ходе недавней встречи с генеральным секретарем НАТО Рютте в Белом доме Трамп сообщил журналистам, что Украина в скором времени получит 17 систем Patriot. Однако он не уточнил, от какой страны будет осуществлена поставка и на каких условиях.

«17 — это огромное число, если речь о батареях. Если про пусковые — тогда возможно», — цитирует Скибицкого Guardian.

Не только в Киеве хотят получить объяснения относительно того, что именно имел в виду президент Соединенных Штатов. После того как Трамп сделал «значимое заявление», представители СМИ обратились в Министерство обороны США за разъяснениями, но получили лишь предложение обратиться за подробностями в Белый дом.

Ранее WP написал, что Трамп может предоставить Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км.