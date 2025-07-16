В Госдуме собираются ввести штраф до 200 тыс. руб. за передачу номера другому лицу

В Государственной думе были одобрены поправки, которые вводят штрафы до 50 тысяч рублей за передачу номера телефона другому человеку. Эти изменения были внесены в законопроект о штрафах за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Информация об этом была опубликована в электронной базе Государственной думы.

Согласно информации, содержащейся в пояснительных материалах, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив в него новую статью 13.29.1. Эта статья будет предусматривать ответственность за передачу номера абонента или предоставление доступа к услугам сотовой связи с нарушением закона.

«Передача абонентского номера или предоставление возможности пользования услугами связи третьим лицам без соблюдения требований закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке.

В рамках новых изменений в законодательстве предусмотрена административная ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за незаконную передачу номеров абонентов или предоставление доступа к услугам связи лицам, не являющимся их работниками.

Для предпринимателей, работающих в одиночку, размер штрафа будет варьироваться от 50 000 до 100 000 рублей. Для компаний сумма штрафа составит от 100 000 до 200 000 рублей.