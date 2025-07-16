Момент стрельбы налетчиков по бойцу ММА Имаму Хизриеву в Дагестане попал на видео

В Дагестане произошло нападение на бойца смешанных единоборств Имама Хизриева. Двое вооруженных мужчин атаковали спортсмена, когда он находился на парковке. Об этом сообщает Mash, опубликовав видеозапись, сделанную с камер наблюдения.

Согласно сообщению в Telegram, в Махачкале на улице Даниялова произошла перестрелка. Камеры, установленные во дворе, зафиксировали момент нападения.

На записи можно увидеть, как двое неизвестных в масках внезапно появляются позади спортсмена и производят не менее пяти выстрелов. После этого имам убегает, оставив свой рюкзак на месте происшествия.

После этого злоумышленники уехали на автомобиле «Лада Приора» белого цвета, где их ожидал сообщник. В городе сразу же был объявлен правоохранителями план «Перехват». Налетчиков ищут. Состояние Хизриева неизвестно.