В Госдуме предложили ввести бесплатное питание для всех школьников
ЛДПР предлагает расширить программу бесплатного питания для всех школьников
Фото: [Ясенки. Центр реабилитации/Медиасток.рф]
Фракция ЛДПР в Госдуме, как стало известно «Газете.Ru», внесла законопроект о предоставлении бесплатного одноразового горячего питания всем российским школьникам с 5 по 11 класс.
Инициатива призвана решить две ключевые проблемы в школах: доступность полноценного питания для детей из любых семей и формирование здоровых пищевых привычек.
В настоящее время бесплатные горячие обеды гарантированы только ученикам начальной школы. Однако, как отмечают авторы законопроекта, старшеклассники проводят в учебных заведениях не меньше времени, а многие не могут позволить себе полноценный обед. Вместо супов и гарниров дети часто выбирают снеки и фастфуд, что негативно сказывается на здоровье и успеваемости.
«Законопроектом предлагается обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», — говорится в законопроекте.
Законопроект предполагает финансирование программы из федерального бюджета, что снимет нагрузку с регионов. Если инициатива будет принята, Россия станет одной из немногих стран, где все школьники получают гарантированное горячее питание независимо от возраста и социального статуса семьи.
Ранее сообщалось, что известный журналист раскритиковал предложение снизить порог школьного образования.