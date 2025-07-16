У бойца Тимура Хизриева 5 ранений в области плеча, кисти и груди. Сейчас его оперируют

Спортсмен Тимур Хизриев, пострадавший от стрельбы на улицах Махачкалы, находится в медицинском учреждении в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает, сообщает SHOT со ссылкой на источники.

По предварительным данным, у Хизриева было обнаружено около пяти ранений в области плеча, кисти и грудной клетки. В данный момент он находится на операционном столе.

Напомним, двое злоумышленников в масках совершили нападение на Хизриева в темное время суток 15 июля. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля марки «Гелендваген», его внезапно атаковали. Двое нападавших открыли огонь по спортсмену, занимающемуся смешанными боевыми искусствами.

Раненый Хизриев сумел скрыться от преследователей и обратиться за помощью к медикам. Преступники уехали на автомобиле «Приора» белого цвета. В городе Махачкала объявлен план «Перехват». По предварительной информации, нападавших было трое, один из них находился неподалеку от места происшествия.