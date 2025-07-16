РЖД анонсировали появление в 2026 году нового плацкартного вагона

В 2026 году ОАО «РЖД» планирует начать выпуск плацкартных вагонов с увеличенными размерами, рассказал в беседе с РИА Новости Иван Колесников, занимающий должность заместителя генерального директора компании.

В результате модернизации вагона с местами для пассажиров типа Т его длина увеличилась на 730 мм, а ширина — на 280 мм. В информации о запуске производства этого вагона в конце предыдущего года производитель отмечал, что ширина прохода в салоне стала больше на 90 мм, а длина спальных мест в купе — на 150 мм.

Компания-изготовитель сообщила, что в вагонах типа Т в купе будет 40 мест вместо обычных 36, а в плацкартных вагонах — 60 мест вместо 54.

Касательно вопроса о том, когда появится плацкартный вагон с увеличенными размерами, Колесников выразил мнение, что это произойдет уже в будущем 2026 году.

Ранее в РЖД сообщили, что стали охлаждать вагоны в жаркую погоду перед посадкой пассажиров.