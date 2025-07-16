В России может появиться учительский капитал в размере 1 млн рублей

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой с инициативой о запуске программы «Учительский капитал». Об этом информирует РИА Новости.

В рамках указанной думской инициативы планируется награждать педагогов, которые отработали в профессии более десяти лет, сертификатами на сумму 1 миллион рублей.

Как отметил Чернышов, деньги, полученные по сертификату, можно было бы использовать для погашения ипотеки или для первоначального взноса по ипотечному кредиту. Также эти средства можно было бы направить на образование или формирование будущей пенсии.

В проекте также отдельно прописано, что для получения этих средств необходимо иметь стаж работы не менее десяти лет в государственных или муниципальных школах на полную ставку.

Ранее премьер Мишустин анонсировал появление новой выплаты для многодетных семей с 2026 года.