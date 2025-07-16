Названы бактерии, которые защищают сердце и сосуды

Новые исследования подтверждают: состояние сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от состава кишечной микрофлоры. Как рассказала «Газете.Ru» доцент Пироговского Университета Ольга Костюкевич, определенные штаммы бактерий способны снижать давление и уровень холестерина.

Специалист выделила пользу Lactobacillus casei — эти микроорганизмы демонстрируют выраженный гипотензивный эффект. Клинические наблюдения показали: регулярное употребление молочных продуктов с этим штаммом приводит к стабильному снижению давления у гипертоников. Не менее важны Bifidobacterium, контролирующие уровень холестерина, и Akkermansia, защищающие сосуды от аневризм.

Ключевой показатель здоровья — разнообразие микробиоты. Как пояснила врач, у пациентов с сердечными патологиями состав кишечных бактерий обычно обеднен.

А вот Clostridium и Eubacterium представляют опасность: при избыточном росте они провоцируют хроническое воспаление, ускоряющее развитие атеросклероза и других сосудистых нарушений.

По словам Костюкевич, поддержание баланса кишечных бактерий может стать такой же важной мерой профилактики, как контроль давления или физическая активность. Врачи рекомендуют включать в рацион ферментированные продукты, клетчатку и специализированные пробиотики — это простой способ позаботиться не только о пищеварении, но и о здоровье сердца.

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