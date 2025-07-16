Названы пять способов уснуть во время бушующей грозы

Яркие вспышки молний и раскаты грома создают атмосферу тревоги, мешая полноценному отдыху. Однако существуют проверенные методы, помогающие уснуть даже в разгар непогоды. О них подробнее рассказала Общественная служба новостей.

Первое правило безопасности — держать окна и балкон закрытыми. Свежий воздух во время грозы может обернуться неприятностями: существует риск попадания шаровой молнии в помещение. Этот редкий, но опасный феномен проявляется в виде светящегося шара, способного причинить вред. Если необычное явление все же оказалось в комнате, важно сохранять спокойствие — медленно покинуть помещение, избегая резких движений.

Во время сезона дождей ко сну лучше отходить, узнавая прогноз погоды. Так психологически проще настроиться на возможные неудобства. Когда непогода застает врасплох, помогает переключение внимания — чтение книг, монотонные игры или планирование дел на следующий день отвлекают от внешних раздражителей.

Особое внимание стоит уделить организации спального места. Идеальный вариант — комната без окон или внутреннее помещение вроде гардеробной. Дополнительный комфорт создает заранее подготовленный «грозовой набор», включающий успокаивающие предметы: любимую игрушку, книги, фонарик на случай отключения электричества.

Эффективно блокируют внешние раздражители специальная маска для сна и беруши. Если аксессуары вызывают дискомфорт, можно использовать альтернативные методы шумоподавления — включить белый шум или спокойную радиопередачу.

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