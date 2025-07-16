В ходе общения с представителями СМИ на военной базе Эндрюс, расположенной неподалеку от Вашингтона, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США не будут размещены на территории Украины. Трансляцию встречи с журналистами вел телеканал C-SPAN.

«У нас не будет солдат на территории боевых действий [на Украине]», — сказал он.

14 июля в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями российского лидера Владимира Путина. В случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении России и ее торговых и экономических партнеров в размере 100%.

В ответ на ультиматум президента США в Кремле заявили, что внимательно изучат его «весьма серьезные» высказывания. Однако пока можно с уверенностью сказать только одно: Киев рассматривает решения, принятые в Вашингтоне, не как призыв к прекращению конфликта, а как сигнал к его продолжению.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-террорист Грэм посоветовал Путину спросить у Хаменеи, что будет в 51-й день ультиматума Трампа.