ВСУ атаковали дронами Бердянск, сработала ПВО

По информации, предоставленной РИА Новости Владимиром Роговым, председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, в районе города Бердянск, который находится в Запорожской области, была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

По словам собеседника агентства, всего вражеских дронов было около восьми. О пострадавших и повреждениях на земле информации не приводится.

«Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинские беспилотные летательные аппараты в том числе двигались в направлении юга и юго-востока — в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что спасатель погиб при ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ в Туле.