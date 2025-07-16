«Иди к черту, не делай мне мозг»: в Уфе бабушка люто выругала соседа, что «болтался под окнами»

В Черниковке, что находится рядом с Уфой в Республике Башкортостан, произошло нечто странное. Появилась женщина, которая словно в детских страшилках отборно ругается матом. Однако, как передает Mash, от нее не страшно, а скорее даже смешно.

Жители Уфы сообщили, что пожилая женщина вступила в конфликт с соседом. Она была недовольна тем, что он ходил под окнами, и в ходе ссоры осыпала его ругательствами, используя самые крепкие выражения.

Всё произошедшее, разумеется, увековечили на пленке соседи и поделились в Сети. Теперь суровая Пелагея Дмитриевна вирусится в пабликах со скоростью звука.

Убедительно просим смотреть видео с рассвирепевшей бабулей, убрав детей от мониторов своих гаджетов.