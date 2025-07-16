В TikTok набирает популярность новый тренд: подростки массово принимают позу, напоминающую распятие Иисуса Христа, забираясь на дорожные знаки. Как передает сетевое издание Readovka, впервые подобный жест был продемонстрирован рэпером Канье Уэстом на одном из своих выступлений в США.

Увидев это, некоторые молодые люди, живущие в России сегодня, решили не изобретать ничего нового и просто стали взбираться на дорожные знаки, привлеченные их ярким отражением, похожим на сияние небес. Они хотели повторить модный тренд.

В этом направлении также проявил активность Даня Милохин, который ранее покинул Россию, чтобы избежать призыва на срочную службу.

В то же время сам Канье, несмотря на свое «божественное» появление на сцене с соответствующим световым оформлением, в тексте песни не затрагивает христианские темы. Рэпер, так сказать, рассказывает о групповом сексе.

Ранее сообщалось, что рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании и организации секс-трафика.