Назад в будущее: как открытие пущинских ученых может спасти Россию от зависимости от импортных заквасок

Исследователи из наукограда Пущино совершили открытие, способное перевернуть российскую молочную отрасль. Им удалось вернуть к жизни бактерии, возраст которых превышает 1,5 тыс. лет, сообщил REGIONS.

Специалисты из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН и Института микробиологии имени С. Н. Виноградского РАН нашли живые микроорганизмы в древнем артефакте аланской культуры. Погребальный сосуд обнаружили в захоронении «Первые братские курганы» на территории Чеченской Республики. Веками под мощным слоем грунта в нем хранились споры бактерий рода Hendrickxia.

Уникальные условия консервации позволили спорам не только сохраниться, но и остаться способными к пробуждению. Под руководством кандидата биологических наук Елены Демкиной ученые активировали древние микроорганизмы в лаборатории и провели их всесторонний анализ.

«Древние хендриксии, в отличие от современных, не способны обмениваться генами устойчивости к антибиотикам с патогенными микроорганизмами. В этом их большое преимущество», — отметила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории археологического почвоведения Наталья Каширская.

Сфера применения таких микроорганизмов широка: от медицины и биотехнологий до пищевой промышленности. Особый интерес они вызывают для сыроделия — как основа для уникальных заквасок. Правильно подобранные штаммы гарантируют управляемое и стабильное брожение молока, что критически важно для формирования безупречной текстуры и вкуса сыра.

Сейчас российское сыроделие сильно зависит от ввоза заквасочных культур. На основе древних Hendrickxia уже изготовили пробные образцы сыра. Результат превзошел ожидания: продукт показал правильное созревание и обладал богатым, гармоничным вкусом.

