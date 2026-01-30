В Подольске откроется производство упаковки пищевых продуктов

В Подольске завершилось строительство производственного комплекса, где будут выпускать упаковку пищевых продуктов, застройщиком выступило АО «Георг Полимер». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства зафиксировали 100% строительной готовности объекта, ему было выдано заключение о соответствии проектной документации. Корпус занимает территорию общей площадью 3,5 тыс. кв. м, в его состав вошли производственная площадка, участок подготовки сырья и бытовые помещения для сотрудников предприятия.

На заводе будут выпускать полиэтиленовую пленку, востребованной в промышленности для автоматизации процессов упаковки товаров народного потребления. Автоматизированная линия сможет производить до 1,5 тыс. тонн продукции ежемесячно. Склад способен единовременно хранить около 116 тонн сырья и 204 тонны готовых изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.