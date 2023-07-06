Назад в СССР: в Хабаровском крае планируют вернуть вытрезвители

В комитете думы по социальной политике провели заседание, в ходе которого обговорили ситуацию с алкоголизмом в Хабаровском крае. Ряд специализированных служб проводит работу на нескольких уровней. В первую очередь оказывают помощь тем людям, кто уже страдают от алкогольной зависимости. Во вторую – проводят информационную кампанию о вреде алкоголя.

Несмотря на проведенную работу в городах Хабаровского края встречаются люди, которые появляются в общественных местах в нетрезвом состоянии. Депутаты предлагают открыть вытрезвители.

Статистика сообщает, что 22 тысяч человек из Хабаровской области страдают зависимостью от алкогольных и наркотических веществ.