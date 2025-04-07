Бывшую жену Паши Техника задержали в аэропорту после приезда из Таиланда

Бывшая жена рэп-артиста Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, Ева Карицкая вернулась в Россию после его смерти на Пхукете. В своих соцсетях она рассказала, с какими трудностями столкнулась по возвращении из Таиланда.

Паша Техник умер 5 апреля от септического шока на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Рэпер находился в коме после того, как злоупотребил запрещенными веществами на одной из вечеринок. Об этом тогда сообщила его последняя возлюбленная Кристина Лекси.

Как пишет журнал The Voice, Ивлеву стало плохо во время мероприятия в Таиланде. Несколько дней его не отвозили в больницу, и когда состояние рэпера стало критическим, его все-таки забрали в одну из местных клиник. Там Техник пролежал до своей смерти, так и не придя в сознание.

Карицкая обвинила Лекси в смерти бывшего мужа, отметив, что именно она не уследила за поведением артиста на отдыхе. Она заявила о намерении заставить Лекси оплатить транспортировку тела Техника и его похороны.

Вернувшись в РФ, Ева записала видео, в котором поделилась своими переживаниями после случившегося.

«Меня задержали на допроверку в аэропорту. Классическая история. Очень устала, просто невероятно», — пожаловалась Карицкая.

Девушка также рассказала, что испытывал экс-супруг в роковую ночь. По ее словам, Пашу хотели реанимировать — ему вставили трубку в легкое, но там началось кровотечение и пневмоторакс. Карицкая рассказала, что врачам удалось остановить кровь, однако состояние Техника ухудшалось.

Карицкая сообщила, что планирует взять на церемонию прощания с Павлом их общего шестилетнего сына Ивана. Тело рэпера планируют доставить в Россию 9 апреля.

Карицкая познакомилась с Техником, когда ей было 18 лет. В 2014 году пара расписалась. Спустя пять лет у них родился сын. В 2021 году Ева решила уйти от Техника из-за его зависимостей, а в 2023 году пара официально развелась.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Пашей Техником пройдет в храме Павла и Петра в Москве.