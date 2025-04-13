Назван победитель футбольного матча «Витязь» — «Арсенал»

По данным администрации, матч состоялся на стадионе СК «Труд». В матче второго тура ЮФЛ Центр - 2 принимали участие футболисты 2009 года, которые представляли интересы команды «Витязь». Команда «Арсенал» прибыла из Тулы.

По информации канала, подольский «Витязь» был настроен на победу с первой минуты игры. Игрок Егор Стельмах забил первый гол практически в самом начале матча. Подача Ильи Малкина оказалась блестящей. Игра была зрелищной и активной, но больше никто из игроков не смог забить мяч. Игра закончилась со счетом 1:0.

По данным администрации, подольская команда сможет показать свое мастерство в Костроме. 26 апреля ожидается матч, в котором противником команды Александра Гришина станут представители спортшколы им. Г. А. Ярцева.

Ранее сообщалось, что с матча Первой лиги на скорой забрали двух футболистов, которые потеряли сознание после столкновения лбами на футбольном поле.