Потеряли сознание после столкновения: с матча Первой лиги на скорой забрали двух футболистов

Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев и защитник московской «Родины» Георгий Юдинцев столкнулись лбами на футбольном поле во время матча футбольной Первой лиги в момент, когда пытались завладеть мячом, сообщило РИА Новости. Обоих спортсменов увезли на скорой.

По данным издания, инцидент произошел на 80-й минуте встречи. Футболисты на большой скорости мчались, чтобы завладеть верховым мячом. Они ударились головами. Георгий Юдинцев и Никита Карабашев потеряли сознание. Медики скорой помощи отвезли спортсменов в больницу.

По информации издания, матч состоялся в воскресенье, 13 апреля, в Саратове. Победу одержала московская «Родина». Финальный счет — 2:1.

Спортивный директор саратовского футбольного клуба Сергей Оголев рассказал «Матч ТВ», что в настоящее время оба пострадавших пришли в сознание. Согласно предварительной версии, у футболистов сотрясение мозга. Бригады скорой помощи должны были доставить игроков на рентген.

«Оба игрока в сознании, а там дальше уже в больнице точно будет все ясно, — сказал Оголев «Матч ТВ».

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