Назван регион, который Путин в качестве президента посетил 11 раз

По информации издания, в 11-й раз президент Путин посетил регион во вторник, 16 сентября. В августе российский лидер также приезжал с рабочим визитом в Нижегородскую область. В Сарове он пригласил сотрудников предприятий атомной отрасли и губернатора, чтобы обсудить экономические вызовы, тему СВО, политическую обстановку и проблемы демографического кризиса.

По данным издания, впервые президент приехал в Нижегородскую область в марте 2000 года. Тогда российский лидер занимал должность врио. Владимир Путин посетил цеха ГАЗа, чтобы лично ознакомиться с новыми моделями. Лидер возложил цветы у Вечного огня, встретился с митрополитом Николаем, посетил ярмарку.

По информации издания, в последующие разы президент приезжал в Нижегородскую область в 2003, 2006, 2014, 2016, 2017, 2019 и 2020 годах. Во время каждого посещения лидер общался с представителями местной власти, чтобы узнать о проблемах региона и способах их решений. Кроме того, политик принимал участие в различных памятных мероприятиях. В рамках визита, который состоялся 16 сентября, российский лидер посетил полигон Мулино в Нижегородской области, де проходили учения «Запад-2025». Путин наблюдал за действиями войск, осмотрел военную технику, в том числе и новые образцы.

