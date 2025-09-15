Путин поставил новые задачи кабмину

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны за первые семь месяцев 2025 года вырос на 1,1%. Такие данные российский лидер привел на совещании по экономическим вопросам с представителями правительства.

Путин подчеркнул, что Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, а не просто соответствовать ей.

Глава государства также отметил, что меры по снижению инфляции, реализуемые правительством и Банком России, дают положительный результат. Однако он призвал не ослаблять внимание к этому вопросу, так как устойчивость ценовой стабильности остается ключевым фактором для дальнейшего роста экономики.

Особое внимание на совещании Путин уделил борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Президент указал на то, что такие меры не только повышают справедливость налоговой системы, но и позволяют получить дополнительные доходы федерального бюджета.

Кроме того, российский лидер напомнил членам кабмина о необходимости не допустить «переохлаждения» экономики, имея в виду избыточное сдерживание деловой активности. Сбалансированная политика, по его словам, должна обеспечивать как стабильность, так и возможности для развития.

