Названа альтернатива хлеба для приготовления котлет

Хозяйки привыкли добавлять в котлеты хлеб. Его можно заменить более полезным ингредиентом, сообщил glavny.tv.

Автор материала рассказала, что хлеб добавляют в фарш при приготовлении котлет для сохранения формы готового блюда. Альтернативный ингредиент — тыква. Овощ придает котлетам необходимую текстуру. Фарш получается более сочным. Готовое блюдо отличается сладковатым вкусом.

По информацию издания, тыква отличается высоким содержанием воды. Именно поэтому фарш получается настолько сочным. Фарш не распадается за счет крахмала и клетчатки. Кроме того, тыква содержит больше полезных веществ, чем хлеб. Например, витамины А, С и клетчатку. При добавлении тыквы ее необходимо потереть на терке (мелко).

По данным издания, в фарш также можно добавить овсянку, которую предварительно заливают кипятком. Сырые котлеты формируют привычным для хозяйки способом и обжаривают с нескольких сторон.

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