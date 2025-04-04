Аналитики выяснили, какие рецепты россияне ищут после полуночи

Аналитики выяснили, какие рецепты россияне чаще всего ищут по ночам, в промежутке между 00:00 до 04:00. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на результаты исследования.

Изучение предпочтений россиян провел «Яндекс». По его данным, ночью граждане на 15% чаще, чем днем, ищут рецепты в формате видео. Основная доля: приготовления всевозможных тортов и салатов. После этих противоположностей в здоровом питании идут пицца, супы, котлеты и плов. Однако последние два блюда ищут гораздо реже.

Также недавно специалисты узнали, какие видео помогают россиянам расслабиться. Чаще это ролики со словами «успокаивающий». Однако большинство, а это 70% граждан, предпочитают музыку. Видео с природой выбирают лишь 15% жителей РФ.

Ранее россияне в ходе опроса назвали бытовые ритуалы, которые чаще проводят весной.