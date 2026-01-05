Названа новая дата, когда Долина должна освободить квартиру. Звезда попросила отсрочку

Певица Лариса Долина обратилась к собственнице квартиры в Москве с просьбой о переносе даты, до которой народная артистка должна забрать свои вещи, сообщило РИА Новости.

Адвокат покупательницы столичной недвижимости Светлана Свириденко рассказала, что певица попросила перенести дату освобождения квартиры на пятницу, 9 января. Ранее стороны договорились, что народная артистка заберет вещи до 5 января. Адвокат Долиной Мария Пухова данную информацию подтверждала.

По словам Свириденко, 9 января новая собственница квартиры Полины Лурье примет квартиру у певицы.

«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», — сказала РИА Новости Свириденко.

Согласно тексту определения Верховного Суда Российской Федерации, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, народная артистка Лариса Долина выплатила около 5 млн руб. в качестве вознаграждения за услуги по поиску покупателя на принадлежащую ей квартиру.

Ранее сообщалось, что Долина может получить неустойку из-за отмены юбилейного концерта в Доме музыки.