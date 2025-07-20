Названа сфера в РФ с возможным заработком в $1,5 млн

Экономист Светлана Сазанова рассказала, что по итогам года премии топ-менеджеров в финансовом секторе могут достигать $1,5 млн., сообщило интернет-издание «Абзац». Эксперт назвала их самыми высокооплачиваемыми специалистами в РФ.

«Топ-менеджеры в финансовой сфере (могут зарабатывать. — Прим. ред.) 1,5 млн в месяц, а бонусы по итогам года достигают 1,5 млн долларов», — сообщила «Абзацу» доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

По данным эксперта, самой высокооплачиваемой профессией в России является C-Level Manager в IT-сфере. Зарплата специалиста варьируется от 272 до 870 тыс. руб. Значение имеет регион работы сотрудника и престижность компании. Средняя заработная плата в отрасли достигает 478 тыс. руб.

Эксперт отметила, что второе место по высокооплачиваемости занимают управленцы в IT-сфере. Максимальный размер заработной платы достигает 619 тыс. руб. На третьей позиции эксперт расположила специалистов в сфере безопасности и ИИ, а также архитекторов программного обеспечения. По ее данным, в сфере безопасности и ИИ можно заработать до 550 тыс. руб. Архитекторы программного обеспечения получают до 500 тыс. руб.

Эксперт назвала также профессии, которые можно расположить после топ-3 самых высокооплачиваемых: банкиры, финансисты и хирурги.

Ранее эксперт Лоикова рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в Подмосковье разработчики ежемесячно зарабатывают 250 тыс. руб.