Названа стоимость самой дорогой квартиры в Челябинской области

На сайте объявлений появилось предложение о продаже двухкомнатной квартиры в Челябинской области более чем за 3,35 млрд руб., сообщил kursdela.biz.

По информации издания, квартира выставлена на продажу в Магнитогорске. Автор объявления указал, что общая площадь квартиры достигает 46,4 кв. м. Она расположена на первом этаже. В квартире совмещенный санузел, смонтированы натяжные потолки. Собственник намерен оставить стиральную машинку и холодильник. На полу уложен линолеум.

Автор объявления указал, что торг возможен. Цену он намерен обсудить с потенциальным покупателем, который придет смотреть жилье. Продавец отмечает, что дом находится в удобном положении. Вблизи находятся детские сады, в том числе и специализированное учреждение для ребят с плохим зрением. Кроме того, рядом расположены больницы, поликлиники и школы. Собственник допускает, что квартиру можно приобрести в ипотеку.

«Спокойный район, хорошие соседи. Первый, но высокий этаж», — указано в объявлении.

В объявлении указано, что недалеко от дома находится остановка общественного транспорта, откуда можно добраться до любой точки города. В квартире установлена качественная дверь, сделан косметический ремонт. Новому собственнику останется некоторая мебель.

Ранее сообщалось, что подмосковный специалист приобрел квартиру по программе «Соципотека».