Подмосковный специалист приобрел квартиру по программе «Соципотека»

Специалист из Подмосковья Иван Грызлов, который работает руководителем планово-диспетчерской группы по организации ремонта и контролю за выполнением заданий отдела по организации и конструкторскому сопровождению ремонта изделий ПАО «Авиационная корпорация „Рубин“», купил собственную квартиру в Балашихе в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Он уточнил, что раньше ему приходилось ездить на работу в Балашиху из Павловского Посада. Мужчина узнал о программе из внутреннего информационного чата и смог приобрести квартиру для семьи из четырех человек поближе к предприятию.

«Мы осуществили мечту. Наше новое жилье будет в микрорайоне Железнодорожный. „ЖК Героев“ пока находится на стадии строительства, но мы очень надеемся получить ключи от квартиры в июле–августе этого года», — рассказал участник программы.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ознакомиться с ее условиями можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.